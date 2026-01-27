Calcio 1a e 2a Categoria Gambassi rimontato sul finale Il derby se lo aggiudica Capraia

Non basta il 12esimo gol stagionale di Fontanelli al Gambassi per festeggiare la terza vittoria consecutiva per 1-0. Su un campo ai limiti della praticabilità, infatti, i termali vengono raggiunti proprio allo scadere dal Barberino di Mugello. La squadra di Falco resta comunque al quarto posto con 27 punti. Riprende invece la propria corsa verso il vertice il neo promosso Capraia, che a Montelupo fa suo il derby col Monterappoli con il risultato di 3-1: decisiva la doppietta di Samuele Fornai e il gol di Pagliai, mentre per i neroverdi di mister Bruno ha segnato Florian Koceku. L'unica altra squadra locale a fare risultato nel girone F di Seconda Categoria è stata il Casenuove Gambassi, capace di pareggiare al 36' l'iniziale vantaggio de La Querce.

