Spalletti spiega cosa non deve fare la sua Juve | Sto proprio male mi girano i co***oni

Spalletti nella conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 della Juventus sulla Roma ha spiegato cosa non deve fare la sua squadra e il suo punto di vista sul modo di giocare.

Spalletti spiega i limiti di Zhegrova e cerca qualcuno in sala stampa: “Dove sono quelli?” - Spalletti parla di Zhegrova in conferenza stampa e spiega quello ciò che ha visto fin dal primo giorno: "Quante volte si è parlato di lui? fanpage.it

Juventus-Roma, Spalletti: "Yildiz? Neanche lui sa quanto è forte, ma gli avversari sì" - L'allenatore della Juve commenta il successo sulla Roma: "Sono le vittorie che ti danno consapevolezza e ti fanno capire di poterla giocare alla pari". sport.sky.it

Spalletti su Zhegrova, riassumo : Zhegrova dà, Zhegrova toglie. Bisogna essere bravi a pesare i suoi enormi meriti con le sue pecche in fase difensiva Lo spiega benissimo nel video - facebook.com facebook

Come parla di calcio e spiega Spalletti le varie situazioni della partita, è un qualcosa a cui non eravamo abituati. Gli altri allenatori devono tirargli fuori le parole con le pinze, lui lo devono tagliare inventandosi scuse x.com

