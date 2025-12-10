Avis aumentano i donatori giovani ma cala il numero di donazioni

In Umbria, si registra un incremento dei donatori di sangue tra i giovani, attratti da uno stile di vita più salutare. Tuttavia, nonostante questa crescita, il numero complessivo di donazioni registra una diminuzione, evidenziando un trend che coinvolge diverse fasce di età e solleva questioni sulla sostenibilità delle riserve di sangue.

Aumentano i donatori di sangue in Umbria, soprattutto tra i giovani, sempre più attenti alla salute e ai corretti stili di vita, seppure la fascia più "generosa" è quella tra i 40 e i 55 anni, ma cala il numero di donazioni totali. È il profilo del donatore tracciato dal presidente di Avis Umbria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it