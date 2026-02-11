Innovation Village il 28 e 29 maggio undicesima edizione a Napoli | tutte le novità

L’Innovation Village torna a Napoli il 28 e 29 maggio, alla sua undicesima edizione. L’evento si svolgerà a Villa Doria d’Angri, con l’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Due giorni pieni di novità e presentazioni di nuove tecnologie, con aziende e startup che mostrano le loro idee più innovative. La città si prepara ad accogliere imprenditori, studenti e appassionati di tecnologia pronti a scoprire cosa riserva il futuro.

L'innovazione torna protagonista in Campania nel corso della prossima primavera con l'undicesima edizione di Innovation Village, in calendario giovedì 28 e venerdì 29 maggio a Napoli, ospitato a Villa Doria d'Angri grazie alla collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope". Hub di riferimento nazionale per il trasferimento tecnologico, la collaborazione tra imprese, ricerca e istituzioni e la valorizzazione della creatività come leva di sviluppo economico e sociale, Innovation Village si è affermato negli anni come la principale manifestazione del Centro-Sud Italia dedicata all'innovazione e al trasferimento tecnologico.

