Expo Tecnocom 2026 a Bastia Umbra il grande ritorno della fiera Horeca che guarda al futuro

A Bastia Umbra si prepara il grande ritorno di Expo Tecnocom 2026, la fiera dedicata al settore Ho.re.ca. Quest’anno, l’evento promette di essere più grande e innovativo, attirando espositori e visitatori da tutta Italia. Non si tratta solo di mostrare prodotti, ma di capire come il settore si sta evolvendo e quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni. La manifestazione sarà un punto di riferimento per chi lavora nel settore e vuole rimanere aggiornato sulle novità più importanti.

Non è solo una fiera di settore, ma un termometro dello stato di salute di uno dei comparti chiave dell'economia italiana. Expo Tecnocom torna a Bastia Umbra dall'8 all'11 febbraio 2026 con l'ambizione di confermarsi come il principale appuntamento B2B del Centro Italia dedicato al mondo Ho.re.ca, intercettando esigenze, trasformazioni e nuove traiettorie di un mercato in costante evoluzione. Un appuntamento strategico per il mondo Ho.re.ca. Ospitata negli spazi di Umbriafiere, Expo Tecnocom riunisce per quattro giorni imprese, professionisti, associazioni di categoria ed esercenti attivi nel vasto universo dei consumi fuori casa: ristorazione, bar, ricettività, catering e distribuzione alimentare.

