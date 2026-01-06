Da Assisi a Bastia Umbra spettacolo assicurato

Oggi, tra Assisi e Bastia Umbra, si svolgono eventi dedicati alle Befane, offrendo momenti di intrattenimento per la comunità. In particolare, i vigili del fuoco hanno anticipato le celebrazioni, coinvolgendo i cittadini in attività che uniscono tradizione e impegno. Un’occasione per vivere la giornata in modo tranquillo e coinvolgente, rispettando le consuetudini locali e valorizzando il senso di comunità.

Giornata, quella di oggi all'insegna delle Befane, sia ad Assisi che a Bastia Umbra. Con quella dei vigili del fuoco che ha giocato di anticipo. La 'vecchietta', su invito dei pompieri del distaccamento di Assisi, è apparsa nel locali dell'istituto, attesa da una quarantina di ragazzi e ragazzi con disabilità insieme agli operatori. Festa grande con i vigili del fuoco, in servizio e in quiescenza che, insieme al capo distaccamento Carlo Beddini, si sono adoperati per aiutare la befana a distribuire calze e dolci. A fare gli onori di casa Francesca Di Maolo, presidente del Serafico e Sandro Elisei, direttore del Centro "InVita".

