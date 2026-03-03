Cabinovia e stadio | centrodestra Discussioni rinviate temi scomodi evitati dalla maggioranza

Il centrodestra critica il presidente del consiglio comunale per aver rinviato le discussioni su cabinovia e stadio, sostenendo che la maggioranza abbia evitato di affrontare temi scomodi. In una nota congiunta, rappresentanti di diversi schieramenti, tra cui Fratelli d’Italia, Vince Genova, Noi Moderati, Lega, Forza Italia e il Gruppo Misto, evidenziano questa posizione. La polemica riguarda la gestione delle delibere su questioni di rilievo cittadino.

Nuove tensioni in consiglio comunale dove i gruppi di centrodestra accusano la maggioranza e il presidente del Consiglio comunale di limitare il confronto sui temi più delicati per la città Secondo l'opposizione, "come accade ogni settimana", non verrebbe garantito "né spazio né una pur minima tutela" alla voce del centrodestra in aula. Nel mirino, in particolare, quanto accaduto durante l'ultima conferenza dei capigruppo di questa mattina, dove – denunciano – sarebbe stata proposta un'unica opzione: un ulteriore rinvio della discussione di documenti già depositati da settimane. Tra gli argomenti che la maggioranza avrebbe scelto di...