vannacci vuole restare nel centrodestra e vota la fiducia al governo gelo dalla maggioranza

Vannacci conferma la sua intenzione di restare nel centrodestra e vota la fiducia al governo. La mossa arriva mentre la maggioranza si mostra fredda e distaccata. Sul Decreto Ucraina, i voti dei rappresentanti di Vannacci sono stati a favore, anche se hanno presentato alcuni ordini del giorno per segnalare le loro posizioni. La situazione resta tesa, con il governo che fatica a conquistare il sostegno compatto.

La mossa è per cercare di restare ancorati al centrodestra. Sul Decreto Ucraina i vannacciani - secondo indicazione dell'europarlamentare - votano in Aula la fiducia e dicono no al provvedimento finale presentando alcuni ordini del giorno. La decisione del governo di 'blindare' il decreto che proroga gli aiuti, anche militari, a Kiev era stata pensata per buttare fuori dalla maggioranza chi aveva già preso le distanze nei giorni scorsi, a colpi di emendamenti. Anche uscire dall'Aula avrebbe avuto un significato politico, ma "Futuro nazionale - ha fatto sapere il generale - vota a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari: serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di destra come Futuro nazionale sa bene dove stare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

La prima sfida di Vannacci alla maggioranza si gioca sul decreto che autorizza l’invio di armi e aiuti a Kiev.

Vannacci di Futuro Nazionale ha deciso di votare sì alla fiducia, anche se si oppone al decreto sull’Armi all’Ucraina.

Argomenti discussi: Vannacci e il nuovo partito, il suo colonnello: Grande entusiasmo ma molti ex fedelissimi prendono tempo; Vannacci dice addio alla Lega. Salvini: Tradisce come Fini; Renzi: Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto. Meloni cercherà di trattenerlo ma rischia al centro; LEGA, VANNACCI LASCIA IL PARTITO: LA DELUSIONE DI SALVINI.

Sondaggi: Youtrend, il partito di Vannacci al 3,9%, toglie consensi alla LegaNel sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi Futuro Nazionale è al 3,9%, sottraendo consensi soprattutto alla Lega (6,2%), che viene sorpassata da Alleanza Verdi Sinistra (7,0%). ansa.it

Il generale Roberto Vannacci, l’uomo senza macchia e senza paura, lascia la Lega perché non vuole inviare armi all’Ucraina. Accusa Matteo Salvini di non avere il coraggio di tenere la posizione. Con fanfare, trombe e petto in fuori fonda un partito di uomini v - facebook.com facebook

Vannacci fuori “fa bene alla coalizione”, dice Maurizio Lupi. "Calenda Bisogna capire dove si vuole stare: nell’alveo del centrodestra, porte aperte" - @mariannarizzini x.com