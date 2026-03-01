Cabinovia | dieci giorni per il ricorso le sorti in mano a due partiti di maggioranza

Sono passati dieci giorni dal termine per presentare il ricorso al Consiglio di Stato riguardo alle sentenze che hanno sospeso il progetto della cabinovia. Due partiti di maggioranza hanno ora il compito di decidere se procedere o meno con questa azione legale, lasciando le sorti dell’intervento nelle loro mani. La decisione dovrà essere presa entro il termine stabilito.

Solo dieci giorni per il ricorso al Consiglio di Stato sulle sentenze che hanno bloccato il progetto cabinovia. Lo ricorda Il Piccolo, insieme alla data del 9 marzo, quando il Consiglio comunale voterà sulla possibilità di porre irrevocabilmente fine all'idea. Per Roberto Dipiazza si tratta di conciliare una maggioranza in parte contraria e in parte indecisa nell'incontro della prossima settimana, prima della votazione in Consiglio comunale. Lunedì 9 marzo il Consiglio comunale si riunirà per mettere ai voti la mozione delle opposizioni per chiedere al sindaco di archiviare una volta per tutte il progetto della cabinovia.