Carnevale | un tuffo nella frittura tra storia tradizioni regionali e il gusto dell’abbondanza

Il Carnevale invade le strade italiane con piatti di frittura, perché le persone cercano di celebrare con gusto e abbondanza prima del periodo di digiuno. Quest’anno, le tradizioni regionali si mescolano a nuove ricette, come le frappe croccanti e le castagnole dorate, che vengono preparate in tutte le case. La gente si ritrova a condividere momenti di allegria e sapori intensi, riscoprendo le ricette di famiglia durante le feste di strada.

Carnevale in Frittura: Tra Tradizioni Regionali e un Ritorno al Gusto dell’Abbondanza. Il Carnevale italiano è un tripudio di sapori fritti, un rito che precede l’austerità della Quaresima. Dalle croccanti frappe laziali alle delicate bugie piemontesi, passando per le castagnole diffuse in tutta la penisola, questa tradizione affonda le sue radici in antiche festività pagane e nel desiderio di celebrare l’abbondanza prima del periodo di digiuno. Un Viaggio nella Storia del Dolce Carnevalesco. Le origini di questa usanza risalgono ai Saturnali romani e ai Baccanali, feste dedicate rispettivamente a Saturno e a Bacco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Corigliano-Rossano si appresta a vivere undici giorni di festa, dal 12 al 22 febbraio, con l’edizione 2026 del suo Carnevale, intitolato “Maschere e Allegria”.

Durante il Carnevale, le fritture di pasta come frappe, chiacchiere e bugie hanno conquistato le strade, attirando molti passanti con il loro profumo invitante.

