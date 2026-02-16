INTERVISTA | Daniele Leodori Pd | La destra nel Lazio non dà risposte ai cittadini Ora lavoriamo a un programma alternativo
Daniele Leodori del Pd denuncia che la destra nel Lazio non offre soluzioni concrete ai problemi dei cittadini, un fatto che ha spinto il partito a preparare un’alternativa. Con le elezioni regionali previste tra due anni, il Pd lavora già a un nuovo programma per competere con la destra, che secondo Leodori, non ha ancora presentato proposte chiare per migliorare la vita delle persone.
Il segretario del Pd Lazio e consigliere regionale lancia il 21 febbraio "Idee in circolo, un ciclo di incontri realizzato insieme alla Fondazione Friedrich Ebert. Un appuntamento al mese per tutto il 2026 Mancano due anni alle elezioni regionali, ma il Pd Lazio non vuole farsi trovare impreparato. E in vista di quella che sarà una sfida difficile per la riconquista della Pisana, inizia a raccogliere le idee per costruire un programma credibile. La strategia è quella di ascoltare i territori e le categorie: giovani, imprese, lavoratori, associazioni, sindacati. Una serie di tavole rotonde ("Idee in circolo" è il nome dell'iniziativa), tematiche itineranti, con il primo appuntamento il 21 febbraio a Frascati.🔗 Leggi su Latinatoday.it
