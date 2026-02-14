Intervista a Daniele Leodori Pd | La destra nel Lazio non dà risposte ai cittadini Ora lavoriamo a un programma alternativo

Daniele Leodori, segretario del Pd Lazio, critica la destra per aver ignorato le esigenze dei cittadini, causando insoddisfazione tra gli elettori. Per affrontare le prossime elezioni regionali, il partito si prepara a proporre un programma nuovo e concreto, puntando a coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni. Mentre i sondaggi indicano una sfida complicata per il centrosinistra, il Pd lavora già alla definizione di proposte che possano convincere gli elettori a cambiare rotta.

Mancano due anni alle elezioni regionali, ma il Pd Lazio non vuole farsi trovare impreparato. E in vista di quella che sarà una sfida difficile per la riconquista della Pisana, inizia a raccogliere le idee per costruire un programma credibile. La strategia è quella di ascoltare i territori e le categorie: giovani, imprese, lavoratori, associazioni, sindacati. Una serie di tavole rotonde ("Idee in circolo" è il nome dell'iniziativa), tematiche itineranti, con il primo appuntamento il 21 febbraio a Frascati. Un ciclo di incontri realizzato insieme alla Fondazione Friedrich Ebert, che metterà a disposizione ricerche, analisi e dati su tanti temi per trasformarli in priorità politiche e proposte concrete.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

A pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel Lazio, si intensifica il confronto tra le parti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: INTERVISTA | Daniele Leodori (Pd): La destra nel Lazio non dà risposte ai cittadini. Ora lavoriamo a un programma alternativo; Centro Alzheimer di San Vito Romano, audizione in Commissione Trasparenza: seduta aggiornata in attesa del direttore Urbani; Congresso Pd, la pace rinviata: mozioni, cambiali e nervi scoperti; Mafia Capitale, filone Mondo di Mezzo: assolto Francesco D’Ausilio.

INTERVISTA | Daniele Leodori (Pd): La destra nel Lazio non dà risposte ai cittadini. Ora lavoriamo a un programma alternativoIl segretario del Pd Lazio e consigliere regionale lancia il 21 febbraio Idee in circolo, un ciclo di incontri realizzato insieme alla Fondazione Friedrich Ebert. Un appuntamento al mese per tutto il ... romatoday.it

L’inserimento della DMO regionale nel Piano Triennale del Turismo del Lazio è una buona notizia. È una scelta giusta. Peccato che arrivi con tre anni di ritardo. Quando, da Assessore regionale al Turismo, insieme al vice presidente Daniele Leodori, lavoram facebook