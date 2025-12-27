Wargame cinese in Sudamerica E la notizia è la sua esposizione pubblica

Verso la fine di un servizio andato in onda il 19 dicembre sulla televisione di Stato cinese, China Central Television ( CCTV ), sono comparsi brevi ma significativi frammenti di un’esercitazione di wargaming del People’s Liberation Army. Tra gli scenari simulati figuravano Cuba, il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi, accanto a teatri ben più prevedibili come Taiwan, il Mare di Okhotsk e l’Estremo Oriente russo. Un dettaglio non secondario: il filmato originale risulta successivamente rimosso dal sito di CCTV, ulteriore indicazione della sensibilità del contenuto. Dal punto di vista militare, l’esercizio non rappresenta un’anomalia. 🔗 Leggi su Formiche.net

