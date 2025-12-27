Wargame cinese in Sudamerica E la notizia è la sua esposizione pubblica
Verso la fine di un servizio andato in onda il 19 dicembre sulla televisione di Stato cinese, China Central Television ( CCTV ), sono comparsi brevi ma significativi frammenti di un’esercitazione di wargaming del People’s Liberation Army. Tra gli scenari simulati figuravano Cuba, il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi, accanto a teatri ben più prevedibili come Taiwan, il Mare di Okhotsk e l’Estremo Oriente russo. Un dettaglio non secondario: il filmato originale risulta successivamente rimosso dal sito di CCTV, ulteriore indicazione della sensibilità del contenuto. Dal punto di vista militare, l’esercizio non rappresenta un’anomalia. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Il wargame USA: un attacco cinese a Taiwan ci costerebbe troppo
Leggi anche: Il wargame cinese per Taiwan: così il Dragone potrebbe conquistare l'isola
Wargame cinese in Sudamerica. E la notizia è la sua esposizione pubblica - Verso la fine di un servizio andato in onda il 19 dicembre sulla televisione di Stato cinese, China Central Television (CCTV), sono comparsi brevi ma significativi frammenti di un’esercitazione di war ... formiche.net
Il wargame cinese per Taiwan: così il Dragone potrebbe conquistare l'isola - La Cina conquisterà Taiwan con un'offensiva militare massiccia, stile sbarco in Normandia, mobilitando navi da guerra e aerei da guerra, droni e veicoli anfibi? ilgiornale.it
Convallaria, sparatutto cooperativo dello studio cinese Loongforce, potrebbe essere stato sabotato da Sony con il China Hero Project. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.