Nuovo impianto di illuminazione da oltre 500mila euro per la Villa Reale di Monza
Un nuovo impianto di illuminazione permanente. Lo porterà 'in dote' il 2026 per la Villa Reale di Monza come ha deliberato il consiglio di gestione del consorzio del Parco a seguito dei 300mila euro che arriveranno dal governo e per un costo totale di oltre mezzo milione.Come sarà il nuovo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Monza, scoppia l’emergenza quartieri al buio: tecnici al lavoro per scovare i guasti all’impianto di illuminazione
Leggi anche: La Villa Reale di Monza entro dicembre diventerà museo: “Premiati due anni di impegno”
