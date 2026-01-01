La brutta sorpresa di Capodanno | Hanno bucato le ruote di decine di auto

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Melezet, frazione di Bardonecchia, alcuni automobilisti hanno scoperto con sorpresa che le loro auto erano state vandalizzate, con le gomme tagliate e sgonfie. Un episodio che ha rovinato la festa a diverse persone, lasciando molti senza la possibilità di ripartire. Restano da chiarire le ragioni di questo gesto e le eventuali misure di sicurezza adottabili per evitare simili episodi in futuro.

Erano arrivati a Melezet, frazione di Bardonecchia (Torino), per festeggiare il Capodanno. Quando però sono tornati alle loro auto, decine di automobilisti hanno trovato le gomme sgonfie perché tagliate da qualche vandalo. Come riportano i colleghi di TorinoToday, le segnalazioni. Nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, una brutta sorpresa è arrivata per decine di automobilisti che avevano deciso di trascorrere il Capodanno a Melezet, frazione di Bardonecchia.

