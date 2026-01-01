Tagliate le gomme a decine di auto brutta sorpresa per chi ha passato il Capodanno a Melezet di Bardonecchia

Nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, numerosi automobilisti a Melezet di Bardonecchia hanno scoperto che le loro gomme erano state tagliate. Un episodio che ha causato disagi e preoccupazioni tra chi aveva scelto questa località per festeggiare il Capodanno, evidenziando un episodio di vandalismo che richiede attenzione e intervento.

Nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, una brutta sorpresa è arrivata per decine di automobilisti che avevano deciso di trascorrere il Capodanno a Melezet, frazione di Bardonecchia. Qualcuno, infatti, ha tagliato uno o più pneumatici delle auto parcheggiate. L'allarme è partito ben.

