Send Help, il nuovo film di Sam Raimi in uscita il 30 gennaio 2026, suscita interesse tra gli appassionati. Il survival thriller rappresenta un ritorno alle atmosfere intense del regista, con la possibilità di rivedere Bruce Campbell, suo fedele collaboratore. La presenza dell’attore potrebbe aggiungere un ulteriore livello di coinvolgimento a questa attesa produzione, che promette di combinare suspense e creatività.

In attesa che il 30 gennaio 2026 faccia il suo debutto nelle sale Send Help, il nuovo survival thriller di Sam Raimi, c’è una domanda che tormenta ogni fan del regista: dove si nasconderà Bruce Campbell? Il legame tra i due non è solo una collaborazione professionale, ma una delle “bromance” più longeve e creative della storia del cinema. Dai boschi infestati del Michigan ai grattacieli di New York, ecco il racconto di un sodalizio che sfida il tempo e i generi. Un’amicizia nata nel sangue (e nel fango). Tutto ebbe inizio alla fine degli anni ’70 a Detroit. Sam e Bruce, amici fin dai tempi del liceo, condividevano la passione per il cinema in Super 8 e per lo slapstick alla Tre Marmittoni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sam Raimi torna con Send Help: ci sarà anche il “solito” Bruce Campbell?

