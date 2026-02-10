Cilento Don John rompe il silenzio in tv | Non sono scomparso presto tornerò dai miei parrocchiani

Don John rompe il silenzio in tv e dice che non è scomparso. Dopo due anni di silenzio, il parroco di Piaggine si presenta davanti alle telecamere e assicura che presto tornerà tra i suoi parrocchiani. La sua assenza aveva creato preoccupazioni tra i fedeli, ma ora sembra deciso a riprendere il suo ruolo. La sua intervista su Canale 5 ha fatto parlare molti, anche se non ha ancora spiegato i motivi dell’allontanamento.

Dopo due anni di silenzio, arriva la voce del diretto interessato. Don John, il parroco di Piaggine che si era allontanato improvvisamente dalla sua comunità facendo nascere interrogativi e timori tra i fedeli, ha scelto la trasmissione televisiva Dentro la Notizia, in onda su Canale 5 e condotta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Piaggine DonJohn Irreperibile Don John Gutierrez Sanchez il Sacerdote conosciuto nel Cilento La scomparsa di don John Gutierrez Sanchez, sacerdote colombiano di 49 anni, sta creando preoccupazione tra le comunità del Cilento. Famiglia nel bosco, papà Nathan rompe il silenzio: “I miei figli distrutti dall’ansia sono diventati litigiosi, vogliono tornare a casa” Dopo settimane di silenzio, Nathan Trevallion parla della difficile situazione familiare nel bosco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Piaggine DonJohn Argomenti discussi: Don John rompe il silenzio a Dentro la Notizia: Non sono scomparso, tornerò presto dai miei parrocchiani; Scomparsa di don John, rivelazione a Mediaset: a Napoli con una donna; InfoCilento al Festival di Sanremo: un racconto tra tv, web e social. Cilento, Don John rompe il silenzio in tv: Non sono scomparso, presto tornerò dai miei parrocchianiIl sacerdote ha contattato direttamente la redazione del programma Dentro la Notizia di Canale 5 con l’intento di fermare le congetture che, dalla sua uscita di scena, si sono rincorse senza sosta ... salernotoday.it Giallo in Cilento per il parroco scomparso: Problemi con la giustiziaIl nome di padre John Fredy Gutierrez Sanchez, sacerdote colombiano di 49 anni, torna a circolare tra i paesi del Cilento dopo ... internapoli.it Don John, il prete scomparso da due anni, interviene a Dentro la Notizia: smentisce la convivenza con una donna e rassicura i fedeli sul suo imminente ritorno - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.