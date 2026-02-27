Bridgerton 4 amore e pregiudizi nella stagione di Benedict
La quarta stagione di Bridgerton, disponibile su Netflix dal 26 febbraio, si ispira al romanzo di Julia Quinn, «La proposta di un gentiluomo». La trama si concentra sulla relazione tra Benedict e Sophie, evidenziando le sfide legate alle differenze di classe e alle convenzioni sociali. La narrazione si conclude con un finale che mette fine alla loro storia d’amore.
La musica è quella contemporanea, riadattata da un'orchestra perché i suoni siano morbidi, violenti quando serve. La trama, però, riporta altrove, all'Inghilterra di fine Settecento: un'Inghilterra bella e florida, dove la classa nobiliare non è quel che è stata. Shonda Rhimes l'ha immaginata mista. Un insieme di etnia e colori che mai avrebbe potuto verificarsi in epoca vittoriana. In televisione, però, dove la musica suona diversa e il tempo si adatta alle immagini, gli indiani convivono a fianco agli inglesi, fra loro cinesi, africani, un insieme di tradizioni e colori che nulla toglie ai privilegi della casta. Quella di Bridgerton è una società aperta. 🔗 Leggi su Laverita.info
