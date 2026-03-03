Brevissime Al via il ciclo primaverile

È iniziato il ciclo primaverile di “Brevissime. Lezioni di storia delle arti” al Museo Stefano Bardini, organizzato in collaborazione con i Musei Civici Fiorentini. L’appuntamento si svolge fino a maggio e prevede una serie di incontri dedicati allo studio delle arti e della storia artistica. La rassegna coinvolge visitatori e appassionati interessati alle tematiche culturali della stagione.

Al via la stagione primaverile di 'Brevissime. Lezioni di storia delle arti' che si terrà al Museo Stefano Bardini, in collaborazione con i Musei Civici Fiorentini fino a maggio. Il titolo di quest'anno, 'Rottura. Momenti, figure e materiali che hanno deviato il corso della storia', attraversa l'intero programma: dai libri che cambiano l'immagine del cosmo alle opere trasformazioni del passato. Il ciclo si apre giovedì con Michele Dantini (nella foto) sul tema 'Non rottura. Controstoria dell'arte italiana del secondo Novecento': ordinario di Storia dell'arte contemporanea all'Università per Stranieri di Perugia esordisce con una 'non rottura', interrogando il rapporto tra discontinuità politiche e persistenze della memoria, nel secondo Novecento italiano, in particolare nelle opere di Fontana e Burri.