Al via l’edizione primaverile di ArtParma Fair a Parma, con centinaia di opere di arte moderna e contemporanea esposte nel padiglione 7 del quartiere fieristico in viale delle Esposizioni. La mostra include numerosi capolavori di artisti di fama internazionale e lavori di artisti emergenti. L’evento si svolge nel quartiere fieristico e si prolunga per diversi giorni.

Non solo una fiera per gallerie affermate: ArtParma Fair è anche un'importante occasione per gli artisti emergenti del Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.), la sezione dedicata che si presta ad essere interessante vetrina di arte accessibile dal valore inferiore ai 5.000 euro: vi partecipano gallerie, associazioni, collettivi e singoli artisti di più regioni, con la possibilità di concorrere al premio per la miglior opera in concorso, messo in palio da Banca Mediolanum che dal 2018 è sponsor della manifestazione. ArtParma Fair sarà aperta i giorni 7-8 e 13-14-15 marzo dalle ore 10.00 alle 19.00. I biglietti giornalieri possono essere acquistati online al costo 12 euro + diritto di prevendita e in cassa al costo di 16 euro.