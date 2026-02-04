Bollettino bradisismo settimana 26 01 – 01 02

Nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio, i dati ufficiali mostrano che il movimento del terreno si sta lentamente rallentando. Il bollettino settimanale conferma, anche se non in modo esplicito, che la velocità di sollevamento si sta riducendo rispetto alle settimane precedenti, che già erano caratterizzate da un rallentamento rispetto a dicembre. La situazione sembra stabile, ma gli esperti continuano a monitorare attentamente i segnali.

Il bollettino settimanale ci conferma (anche se non lo dice, non ancora almeno) una ulteriore riduzione della velocità di sollevamento tra la fine di dicembre e le prime due settimane di gennaio. Il dato validato (pallini neri) mostra un sollevamento complessivo nell'arco delle ultime tre settimane di riferimento (29-4 e 12-18) di 8±3mm, il che corrisponde a un valore di velocità media di circa 11±3mmmese che potrebbe essere una stima per il mese di gennaio, poi vedremo nei successivi aggiornamenti. Questa riduzione è supportata da una sismicità molto scarsa. Nella settimana di riferimento solo 30 eventi con Md max 1.

