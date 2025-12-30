le borse globali verso il miglior anno dal 2019 ma wall street resta indietro

Nel 2025, i mercati azionari mondiali hanno registrato uno dei anni migliori dal 2019, evidenziando una crescita significativa. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno mostrato una performance meno brillante rispetto ad altre principali economie, rappresentando una variazione rispetto ai trend degli ultimi anni. Questo scenario riflette un quadro di stabilità e diversificazione nei mercati globali, con implicazioni per investitori e analisti.

Il 2025 si chiude con un bilancio solido per i mercati azionari globali, ma con un dato che segna una discontinuità rispetto agli ultimi anni: gli Stati Uniti non sono stati il motore principale della crescita. L’ MSCI All Country World Index, che include mercati sviluppati ed emergenti, ha guadagnato oltre il 21 per cento nel corso dell’anno, la miglior performance dal 2019 e la seconda migliore dal 2009. Un risultato maturato in un contesto tutt’altro che lineare, segnato dalle tensioni commerciali innescate dai dazi imposti dall’amministrazione Trump e dal successivo rimbalzo dei mercati. Wall Street (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Le azioni globali si mantengono vicino ai massimi storici; oro e argento raggiungono nuovi record; Borsa Italiana migliore del 2025: perché Milano batte l’Europa; Chiusura mercati asiatici 30 dicembre 2025: analisi e impatti.

Borsa: Milano migliore in Europa con le banche, corre Mps - Le Borse europee hanno creduto ai listini asiatici brillanti dopo l'accordo preliminare raggiunto nel fine settimana a Kuala Lumpur tra Usa e Cina sui dazi e si sono mosse in generale crescita. ansa.it

Borse: Anima, verso nuovi massimi in 2026 grazie a crescita utili - Tra i rischi rallentamento crescita Usa e scoppio bolla AI (Il Sole 24 Ore Radiocor) - borsaitaliana.it

Borsa: Milano migliore in Europa, volano Bper e Stellantis - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente: le Borse migliori sono state quelle di Parigi e Milano, che hanno chiuso con una crescita dello 0,6%, seguite da Londra in aumento dello 0,2%. ansa.it

#MarketsUpdate: il punto sui #mercati con #Quantalys - dicembre 2025. Le borse globali chiudono l’anno con un trend stabile Volatilità per il settore tecnologico Leggi al link l'articolo completo: lnkd.in/eYY_cwwT x.com

