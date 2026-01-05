Nuovi record per le Borse Ue con rally Wall Street e titoli difesa

Le Borse europee registrano nuovi massimi grazie al rally di Wall Street e ai titoli del settore della difesa. I mercati sono stati influenzati anche dall’arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro, seguito dall’intervento delle big oil americane. Questa dinamica riflette un contesto di crescente attenzione agli sviluppi geopolitici e alle performance dei settori chiave, contribuendo a una giornata di rialzi sui principali listini europei.

Milano, 5 gen. (askanews) – Chiusura in deciso rialzo per le Borse europee su nuovi record, spinte dal rally dei titoli della difesa e di Wall Street, coi titoli delle big oil americane sugli scudi, dopo il blitz Usa in Venezuela che ha portato all’arresto del presidente Nicolas Maduro. Francoforte ha guadagnato l’1,46%, Milano l’1,04% (Ftse Mib a 45.847 punti), Madrid lo 0,7%. Londra lo 0,49%, più indietro Parigi (+0,2%). Le ricadute geopolitiche dell’operazione militare dell’amministrazione Trump e i timori di un allargarsi delle tensioni internazionali ha fatto impennare il settore della Difesa: Rheinmetall, il più grande produttore di armi della Germania, è balzato del 9%; Leonardo (+6,25%) e Fincantieri (+4,47%) hanno guidato i rialzi di Piazza Affari, assieme al titolo Tenaris (+4,62%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

