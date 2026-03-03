borse le notizie di oggi volano ancora petrolio e gas

Oggi le Borse mondiali sono ancora al centro dell'attenzione, con i mercati che seguono con attenzione gli sviluppi in Iran. Le quotazioni di petrolio e gas continuano a salire, mentre gli investitori monitorano le conseguenze delle azioni di Usa e Israele nella regione. La situazione mantiene alta la tensione sui mercati finanziari, senza che si siano ancora registrati segnali di stabilità.

La chiusura dello stretto di Hormuz agita i mercati. Pesanti le piazze asiatiche Roma, 3 marzo 2026 – Occhi puntati anche oggi sulle Borse mondiali. Sotto i riflettori resta la guerra in Iran, dopo l'attacco di Usa e Israele, e gli impatti sull'economia globale. La chiusura dello stretto di Hormuz provoca tensione su petrolio e gas. Avvio pesante per le Borse europee che ampliano le perdite accusate ieri con l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, nonostante la chiusura sul finale in ripresa di Wall Street, mentre il prezzo del petrolio non arresta la sua crescita sui timori legati a una lunga interruzione dei traffici nello Stretto di Hormuz e il dollaro, bene rifugio, si rafforza ulteriormente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardiRoma, 2 marzo 2026 – L’onda lunga della guerra in Iran di Usa e Israele arriva prima sui terminali energetici e poi nelle tasche di famiglie e...

Borse in calo per l'attacco Usa all'Iran, prezzo di petrolio e gas alle stelle con l'oro ed effetti sui mutuiDopo l’attacco Usa all’Iran le Borse sono scese e la tensione sullo Stretto di Hormuz ha spinto in alto petrolio e gas, mentre l’oro si è rafforzato.

