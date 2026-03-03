Attacco all’Iran prezzi petrolio salgono ancora Borse aprono in rosso

I prezzi del petrolio sono aumentati per il terzo giorno consecutivo a causa dell'escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, e delle minacce alla navigazione nello Stretto di Hormuz. Le borse hanno aperto in negativo, riflettendo la tensione crescente sui mercati finanziari. La situazione ha portato a un rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche, influenzando anche gli indici azionari globali.

(Adnkronos) – I prezzi del petrolio hanno registrato un incremento per il terzo giorno consecutivo, in virtù dell'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Israele da un lato, e l'Iran dall'altro, unitamente alle minacce alla navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. I futures sul greggio Brent sono arrivati a oltre 80 dollari al barile, a 80, 25 dollari, segnando un aumento del 3,33%. Nella giornata di lunedì, il contratto aveva raggiunto un picco di 82,37 dollari, il valore più elevato da gennaio 2025, sebbene avesse successivamente ridotto tali guadagni per chiudere in rialzo del 6,7%. Il greggio West Texas Intermediate statunitense è progredito di 1,17 dollari, corrispondenti all'1,6%, attestandosi a 72,40 dollari al barile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

