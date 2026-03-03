Il palinsesto di Mediaset per sabato 14 marzo ha sorpreso molti, poiché invece di C’è Posta per Te, è stato programmato un film su Canale 5. La decisione ha generato reazioni di sorpresa tra gli spettatori, considerando il solito appuntamento del programma di prima serata. La variazione riguarda anche il cambio di programmazione di Canzonissima, che è slittata di una settimana.

C’è stato molto stupore all’ufficializzazione dei palinsesti Mediaset con la presenza di un film e non di C’è Posta per Te sabato 14 marzo su Canale 5. Tutto vero, nessun errore quanto comunicato dai piani alti di Cologno Monzese ai settimanali televisivi. Fra due sabati contro la seconda e ultima puntata di Sanremo Top con Carlo Conti andrà in onda effettivamente un film e non il people show di Maria De Filippi. Parliamo in particolare dell’ultimo film della saga cult con Harrison Ford “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”. La nona e ultima puntata di C’è Posta per Te c’è eccome e andrà in onda sabato 21 marzo in concomitanza con l’esordio di Canzonissima su Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! C’È POSTA PER TE CONTRO CANZONISSIMA, AMICI SLITTA DI UNA SETTIMANA

Ascolti tv, boom di C’è Posta per te, cala L’EreditàI dati degli ascolti tv del 21 febbraio assegnano la vittoria a C'è Posta per te che supera il 28% di share; crolla L'Eredità Gli ascolti tv del 21...

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 “Sono innamorato di un...

Aggiornamenti e notizie su BOOM C'È POSTA PER TE CONTRO...

Temi più discussi: Ascolti TV 21 febbraio 2026, C’è posta per te contro L'eredità: De Filippi torna a vincere, ecco i dati auditel; Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco Liorni; Primo giorno boom per il Btp Valore, raccolti sei miliardi; Addio carta d’identità cartacea: è assalto alle anagrafi. La mappa degli sportelli taglia coda.

C’è Posta per Te NON VA IN ONDA: ecco la scelta di Mediaset per staseraQuesta sera, sabato 28 febbraio, i telespettatori di Canale 5 resteranno senza uno dei programmi più amati del palinsesto: C’è posta per te non andrà in onda. Il people show condotto da Maria De ... tuttosulgossip.it

C’è posta per te, perché non va in onda staseraMaria De Filippi bloccata da Berlusconi: C’è posta per te rinviato ufficialmente ed ecco il motivo di Mediaset spiegato nel dettaglio ... dilei.it

Buongiorno :-) boom friendzoned - facebook.com facebook

Il boom degli scarichi sportivi online: Motosound tra i protagonisti del settore in Italia x.com