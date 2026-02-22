Ascolti tv boom di C’è Posta per te cala L’Eredità

C’è Posta per te conquista il pubblico con oltre il 28% di share, mentre L’Eredità registra un calo significativo. La popolarità del programma di Maria De Filippi si riflette in un aumento di ascolti rispetto alle settimane precedenti. La diminuzione di L’Eredità deriva, secondo gli analisti, da una diversa scelta di pubblico e dalla concorrenza di altri programmi in prima serata. La sfida tra le due trasmissioni si fa più accesa.

I dati degli ascolti tv del 21 febbraio assegnano la vittoria a C'è Posta per te che supera il 28% di share; crolla L'Eredità Gli ascolti tv del 21 febbraio mostra che C’è Posta per te torna a vincere con una concorrenza scarsa, quella de L’Eredità- Sfida tra giganti che crolla al 13.8%. Invece in access un’altra vittoria per Affari Tuoi e il Prima festival debutta con il 20%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ascolti tv sabato 21 febbraio: L’eredità, C’è Posta per Te 2026, DolittleL’eredità ha registrato il maggior numero di telespettatori sabato sera a causa della forte affluenza di pubblico.

ASCOLTI TV 21 FEBBRAIO 2026: C’È POSTA PER TE, L’EREDITÀ, IL GALA DI PATTINAGGIO, PARTE PRIMAFESTIVALGli ascolti tv del 21 febbraio 2026 mostrano un aumento di pubblico per C’è Posta Per Te, che ha attirato oltre 4 milioni di spettatori, spinto dalla presenza di ospiti speciali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Curling e pattini firmano il boom degli ascolti tv; Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella Clerici; Due attori varesini in Don Matteo 15; Siete in malafede, Giletti litiga (su Bastoni e Calciopoli) a Processo al 90° e se ne va.

E’ boom di ascolti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 su Rai 1La Rai inizia alla grandissima con la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026: boom di ascolti per le Olimpiadi ... ultimenotizieflash.com

Inter-Juventus da record: boom di ascolti tra DAZN e Sky, sulla pay tv è record stagionaleIl big match di San Valentino tra Inter e Juventus non ha acceso solo il campo, ma anche i telecomandi. La sfida di Serie A ha infatti fatto registrare numeri importanti sia in streaming sia in ... tuttojuve.com

Boom di ascolti per l’ultima puntata di #UnaNuovaVita, che chiude con 3.067.666 spettatori e il 21.96% di share, vincendo l’ultima serata Un ringraziamento speciale a tutti voi per averci seguito in questa avventura e arrivederci #AnnaValle #Daniele - facebook.com facebook

#Olimpiadi boom: il pattinaggio artistico domina la serata. Stefano#DeMartino supera ancora #GerryScotti #ascolti #ascoltitv #tv #share #9febbraio #iltempoquotidiano x.com