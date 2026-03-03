Bonus nido bloccato | il sindacato Snalv lancia l' allarme per le famiglie umbre

Il sindacato Snalv segnala che il bonus nido è stato bloccato, lasciando molte famiglie umbre senza il sostegno economico previsto. Le famiglie che dipendevano da questa misura per coprire le spese dell’asilo si trovano ora in difficoltà, poiché il pagamento del bonus è stato temporaneamente sospeso. La situazione interessa numerosi nuclei familiari nella regione, che attendono chiarimenti e ripercussioni concrete.

Le famiglie umbre che contano sul bonus asilo nido per sostenere le spese dei propri figli si trovano a fare i conti con l'ennesimo stop. Il ritardo nell'attivazione della piattaforma per l'invio delle nuove domande per il 2026 sta creando un vero e proprio disagio sociale, come denunciato in una lettera ufficiale inviata all'Inps dal sindacato Snalv di Perugia. Nella missiva, indirizzata alla casella di posta certificata dell'Istituto, il segretario regionale dell'Umbria, Alessandro Luigi Appella, chiede "con urgenza chiarimenti e tempistiche certe" riguardo allo stallo della procedura. Secondo quanto previsto dalla...