In occasione di GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura, il Museo di Santa Chiara ospita la mostra

G orizia, 22 dic. (askanews) – All’interno del cartellone di eventi di GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura, inaugura il 29 novembre al Museo di Santa Chiara di Gorizia la nuova mostra Franco Basaglia, dove gli occhi non arrivavano, progetto fotografico a cura di Marco Minuz che vuole ricordare la figura di Franco Basaglia e del suo rapporto con la città di Gorizia, all’epoca capitale di una rivoluzione culturale di risalto internazionale, attraverso il lavoro di tre straordinari fotografi che testimoniarono questo storico momento. Leggi anche › Valentina Furlanetto: «Franco Basaglia, i manicomi, Rosa ed io» “Franco Basaglia, dove gli occhi non arrivavano”: a Gorizia le foto di Scianna e Berengo Gardin. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Attraverso il lavoro di tre straordinari fotografi che testimoniarono questo storico momento, un omaggio alla figura del grande psichiatra e al suo rapporto con la città di Gorizia

Leggi anche: Il ministro Giuli al Marrucino, De Cesare: "Un momento di grande valore per la città e il riconoscimento di un lavoro costruito negli anni"

Leggi anche: Trezeguet si racconta: «Alla Juve contava solo vincere, ecco come lo capii. Questo il mio rimpianto più grande. Sul rapporto con Lippi, Del Piero e la Serie B…»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra 2026, ecco come cambiano le pensioni: addio a Quota 103 e Opzione donna. Penalizzati i giovani; Permessi dal lavoro e malattia: congedi straordinari, cure figli minori e smart working. Da gennaio novità dalla Legge 106; GO! 2025, la mostra Franco Basaglia, dove gli occhi non arrivavano; Trevisani: Spalletti sta facendo un lavoro straordinario.

Straordinari di natale 2025: retribuzione, maggiorazioni e obblighi per datore e dipendenti - E' il periodo dei classici straordinari di Natale, che molti lavoratori e lavoratrici dipendenti devono effettuare a causa di picchi di produzione o di lavoro ... leggioggi.it