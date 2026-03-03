Alle 9.30 di questa mattina, un forte boato ha svegliato una residente di Sansepolcro che si trovava a Dubai marina, insieme a un'altra persona della stessa zona. La donna ha descritto il rumore come simile a “bombe come fuochi d’artificio” e ha precisato di non aver visto nulla nel cielo. La scena ha generato un'intensa attesa tra i cittadini di Sansepolcro.

Sansepolcro, 3 marzo 2026 – “Un’ora fa, alle 9.30 (le 6.30 italiane), siamo stati svegliati da un boato avvertito anche da un’altra persona di Sansepolcro che si trova nella zona di Dubai marina: questa è stata la nostra sveglia, seppure nel cielo non abbia visto nulla”. Sofia Bianchini, originaria della città pierfrancescana ma residente a Livorno con il compagno, racconta a una emittente radiofonica locale la sua esperienza di ieri nella città degli Emirati Arabi Uniti, in attesa che arrivino buone notizie, ovvero lo sblocco degli spazi aerei per poter tornare in Italia. Bisognerà semmai attendere la giornata di oggi. Lei e il compagno si trovano in un albergo nella zona est di Dubai, a Palm Beach: in vacanza, ma anche per qualche impegno di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Bombe come fuochi d’artificio”. Le ore d’ansia di Sofia, tra la nave in rada a Dubai e l’attesa di tornare a casa

