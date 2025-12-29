La guardia di finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d’artificio, con un peso totale di circa 48,7 chili, trovati in un magazzino di smistamento. L’operazione si inserisce nell’attività di controllo per il rispetto delle normative sulla sicurezza delle sostanze esplosive, in vista delle festività di Capodanno. Il materiale sequestrato comprende bombe carta e “cipolle”, strumenti comunemente usati per i festeggiamenti.

Pisa, 29 dicembre 2025 – La guardia di finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, rinvenuti all’interno di un magazzino di smistamento merci cittadino. Durante l’attività ispettiva, i finanzieri hanno individuato, in una zona defilata del deposito, quattro colli dall’aspetto sospetto, recanti descrizioni presumibilmente false. Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e ottenuta l’autorizzazione all’apertura dei colli, i militari hanno rinvenuto materiale pirotecnico di grosse dimensioni, tra cui fuochi d’artificio artigianali ad elevata capacità detonante, potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica e per la sicurezza dei trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un arsenale per Capodanno: bombe carta e “cipolle”, sequestrati 48 chili di fuochi d'artificio

