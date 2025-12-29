Vendita abusiva di fuochi d' artificio e detenzione di bombe carta arrestati due pregiudicati

Due pregiudicati di 46 e 21 anni sono stati arrestati a Catania per aver venduto e detenuto illegalmente fuochi d’artificio e bombe carta. La polizia li ha trovati in via Plebiscito mentre esponevano e vendevano in modo abusivo tali dispositivi. L’operazione evidenzia l’attività di contrasto alla vendita non autorizzata di prodotti pirotecnici, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione di rischi legati a pratiche illecite.

La polizia ha sorpreso due catanesi di 46 e 21 anni, mentre esponevano, in viaPlebiscito, in modo del tutto abusivo, diversi fuochi d’artificio. Alla vista della volante, i due hanno tentato di allontanarsi, in fretta e furia, dal banchetto dove avevano messo in bella mostra 92 prodotti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

