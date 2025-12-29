Vendita abusiva di fuochi d' artificio e detenzione di bombe carta arrestati due pregiudicati

Due pregiudicati di 46 e 21 anni sono stati arrestati a Catania per aver venduto e detenuto illegalmente fuochi d’artificio e bombe carta. La polizia li ha trovati in via Plebiscito mentre esponevano e vendevano in modo abusivo tali dispositivi. L’operazione evidenzia l’attività di contrasto alla vendita non autorizzata di prodotti pirotecnici, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione di rischi legati a pratiche illecite.

La polizia ha sorpreso due catanesi di 46 e 21 anni, mentre esponevano, in viaPlebiscito, in modo del tutto abusivo, diversi fuochi d’artificio. Alla vista della volante, i due hanno tentato di allontanarsi, in fretta e furia, dal banchetto dove avevano messo in bella mostra 92 prodotti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Vendita abusiva di fuochi d'artificio e detenzione di bombe carta, arrestati due pregiudicati Leggi anche: Un arsenale per Capodanno: bombe carta e “cipolle”, sequestrati 48 chili di fuochi d'artificio Leggi anche: Esplosione fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: chiesti 20 anni per due imputati. Sono accusati di triplice omicidio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Denunciato a Misterbianco per vendita abusiva di fuochi d'artificio: polizia sequestra e mette in sicurezza il materiale; Procede in auto coi fari spenti e la polizia lo 'blocca': scoperti 25 chili di botti illegali | FOTO; Nel casertano. Detenzione illegale e commercio abusivo di materie esplodenti. Uomo nei guai; Roma, sequestrate oltre 4 tonnellate di fuochi d’artificio illegali prima di Natale. Fuochi d’artificio illegali in strada e bombe carta: due arresti a Catania - Proseguono i controlli della polizia di Catania per contrastare la detenzione illegale e la vendita abusiva di fuochi d’artificio. meridionews.it

Bombe tra gli scaffali e nel bagno: sequestrati 500 chili di fuochi d’artificio - Blitz della Polizia Locale al Lazzaretto: denunciata la titolare, rischio incendio ed esplosione per i clienti ... mbnews.it

Arsenale di fuochi d'artificio illegali in un negozio cinese di Misterbianco, sequestro shock a Catania - Denunciato un cittadino cinese a Misterbianco per vendita illecita di fuochi d’artificio senza licenza. virgilio.it

Anche nelle festività natalizie sono proseguite le attività per la vendita abusiva sul territorio ed in questa mattinata gli agenti della polizia locale guidati dal maggiore Emiliano Nacar si sono concentrati sul tema dei venditori di carciofi e di qualsiasi merce abusi - facebook.com facebook

L’Antitrust multa Ryanair per 256 milioni, ‘Abuso di posizione dominante sulla vendita dei biglietti’ x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.