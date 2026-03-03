Bombardamenti in Iran e Libano Teheran colpisce l’ambasciata statunitense a Riyadh

Il 3 marzo un attacco con droni ha danneggiato l’ambasciata statunitense a Riyadh, in Arabia Saudita. Nel frattempo, in Iran e Libano sono stati segnalati bombardamenti che hanno provocato danni e disturbato la stabilità della regione. Nessuna persona è stata segnalata ferita negli attacchi. Le autorità coinvolte stanno ancora valutando le conseguenze di questi episodi.

Il giorno prima il presidente statunitense Donald Trump aveva avvertito che la guerra contro l’Iran potrebbe durare un mese o anche di più. Già bersagliata dai missili iraniani nei primi giorni del conflitto, il 3 marzo l’Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato otto droni vicino a Riyadh e alla città di Al Kharj. Due droni hanno però colpito l’ambasciata statunitense a Riyadh, “provocando un incendio e danni minori”, secondo il ministero della difesa saudita. L’ambasciata ha esortato i cittadini statunitensi presenti nel paese a rimanere nelle loro case. A una domanda su come reagiranno gli Stati Uniti a quest’attacco, Trump ha dichiarato: “Lo scoprirete presto”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

