Bombardamenti in Iran e in Libano Teheran colpisce l’ambasciata statunitense a Riyadh

Il 3 marzo un attacco con i droni ha colpito l’ambasciata statunitense a Riyadh, in Arabia Saudita, mentre in Iran e in Libano sono stati segnalati bombardamenti. Le forze coinvolte hanno colpito obiettivi non specificati in entrambe le aree, senza fornire dettagli sui danni o sui responsabili. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali e internazionali.

Il giorno prima il presidente statunitense Donald Trump aveva avvertito che la guerra contro l’Iran potrebbe durare un mese o anche di più. Già bersagliata dai missili iraniani nei primi giorni del conflitto, il 3 marzo l’Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato otto droni vicino a Riyadh e alla città di Al Kharj. Due droni hanno però colpito l’ambasciata statunitense a Riyadh, “provocando un incendio e danni minori”, secondo il ministero della difesa saudita. L’ambasciata ha esortato i cittadini statunitensi presenti nel paese a rimanere nelle loro case. A una domanda su come reagiranno gli Stati Uniti a quest’attacco, Trump ha dichiarato: “Lo scoprirete presto”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

