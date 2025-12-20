Viene respinto dal buttafuori di un locale a Verona | ragazzo impugna un machete e spruzza spray urticante
Un giovane è stato respinto dal buttafuori di un locale a San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona: il giovane è tornato impugnando un machete e sfondando la vetrina. Ha poi spruzzato anche spray urticante all'interno del locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
