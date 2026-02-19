Rapinatore porta via tre telefoni e spruzza lo spray urticante contro un commerciante | arrestato a Rivarolo Canavese

A Rivarolo Canavese, un uomo ha rapinato un negozio portando via tre telefoni e ha aggredito il proprietario con spray urticante. L’uomo si è introdotto nel negozio e ha preso i dispositivi senza esitazione. Quando il commerciante ha tentato di bloccarlo, il rapinatore ha reagito spruzzandogli il prodotto irritante negli occhi. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato il sospetto, che ora si trova in custodia. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, tra cui clienti impauriti.

Prima ha portato via alcuni cellulari da un negozio, poi ha spruzzato uno spray urticante contro il commerciante che cercava di fermarlo. A questo rapinatore di 28 anni, originario di Como, non è bastato questo per farla franca. È stato arrestato pochi istanti dopo il colpo, la sera del 27 gennaio 2026, in corso Indipendenza a Rivarolo Canavese. In attesa della conclusione delle indagini coordinate dalla procura di Ivrea, deve rimanere in carcere. L'indagato è accusato di rapina aggravata e lesioni personali. Era entrato nel negozio di telefonia poco prima della chiusura, inscenando una compravendita.