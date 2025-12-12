Spray al peperoncino nell’aria evacuato il secondo piano di una scuola superiore di Milano | 5 intossicati

Un episodio di intossicazione ha coinvolto circa cento persone in una scuola superiore di Milano, dopo la dispersione di spray al peperoncino nell’aria. L'evacuazione del secondo piano è stata necessaria per mettere in sicurezza studenti, docenti e collaboratori scolastici, cinque dei quali hanno riportato problemi di salute a causa della sostanza urticante.

Un centinaio di persone tra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono state evacuate per un’intossicazione causata dalla presenza nell’aria di una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino. Il fatto è accaduto alla scuola superiore Gerolamo Cardano, nella zona Lampugnano di Milano. Il secondo piano dell’edificio scolastico è stato evacuato per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, tra cui l’unità Nucleare biologico chimico radiologico (NBCR): al termine delle operazioni di controllo e di bonifica non sono emerse particolari criticità. Il 118 è intervenuto per curare cinque persone che sono state lievemente intossicate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spray al peperoncino nell’aria, evacuato il secondo piano di una scuola superiore di Milano: 5 intossicati

Spray al peperoncino all’aeroporto di Alghero: scatta l’allarme, evacuata la sala partenze Vai su X

Perseguita l'ex compagno aggredendolo con spray al peperoncino, arrestata a Savona. Trentanovenne con braccialetto elettronico accusata di aver violato il 'Codice Rosso' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Milano, spray al peperoncino in classe al liceo Cardano, cento evacuati: è la seconda volta in due giorni, la quarta in un anno - Cinque persone risultano lievemente intossicate e sono state curate dal personale del 118 ... Lo riporta milano.corriere.it

Spray al peperoncino, scuola evacuata a Milano: è la seconda volta in due giorni. Cinque intossicati - Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati venerdì 12 dicembre, intorno alle dieci e mezza di mattina, alla scuola superiore Cardano di via Giulio Natta a Milano ... milanotoday.it scrive

? Lo sapevi come si usa lo spray al peperoncino? #autodifesa #spraypeperoncino #sicurezza

Video ? Lo sapevi come si usa lo spray al peperoncino? #autodifesa #spraypeperoncino #sicurezza Video ? Lo sapevi come si usa lo spray al peperoncino? #autodifesa #spraypeperoncino #sicurezza