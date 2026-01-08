Regione Umbria cartelli in aula sulla manovra fiscale | Hanno impedito ai cittadini di filmare in aula Bocciata la mozione del centrodestra

In Regione Umbria, i cartelli in aula vietano ai cittadini di filmare durante la discussione sulla manovra fiscale. La mozione del centrodestra è stata bocciata, dopo che in precedenza erano state introdotte restrizioni sul diritto di registrare i lavori dell’assemblea. La portavoce dell’opposizione, Donatella Tesei, ha evidenziato come queste regole limitino la partecipazione e la trasparenza nei confronti dei cittadini.

“Prima non volevano il pubblico, i cittadini contro gli aumenti delle tasse, poi è stato consentito ma a precise regole: niente foto e video sui lavori dell'assemblea regionale": la denuncia è stata fatta dalla portavoce dell'opposizione, Donatella Tesei, ex presidente della Giunta regionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

