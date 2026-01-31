Quartieri e Sanità non sono liberati dalla camorra è narrazione ad uso turistico

Il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, ha messo in guardia sulla presenza della camorra nei quartieri e nella zona della Sanità, definendola una narrazione plagiata dal turismo e non una realtà. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha parlato di un aumento di reati tra i minori, come stese e omicidi, mai visti così spesso. La situazione è più preoccupante di quello che si vuol far credere.

Il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario si è soffermato sui reati commessi dai minori: "Stese e omicidi tra giovanissimi mai così frequenti".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Quartieri Sanità Ora Trump minaccia l’Iran: “Pronti ad attaccare con rapidità e violenza”. Teheran: “Risponderemo” Donald Trump ha schierato una flotta verso l’Iran, guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln. Jack Sock smonta l’amicizia tra Sinner e Alcaraz: “Narrazione esagerata, viene ingigantito tutto” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Quartieri Sanità Argomenti discussi: Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità nei quartieri Nomentano, Casalotti e Vigne Nuove; Il disagio psicologico non è un’emergenza individuale; Sanità, il privato che avanza. Prosperius-Cherubini al Gruppo Giomi; L’importanza di essere referente (di AFT). Spari a Napoli nel quartiere Sanità, feriti due ventenniDue ragazzi, di 20 e 21 anni, sono rimasti feriti, in maniera grave, stanotte nel rione Sanità di Napoli: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da ... ansa.it Si conclude al Rione Sanità il progetto Sport di Tutti – QuartieriSi conclude al Rione Sanità il progetto Sport di Tutti – Quartieri, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma ... napolivillage.com Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità nei quartieri Nomentano, Casalotti e Vigne Nuove Tre strutture sanitarie rinnovate e potenziate con nuove strumentazioni, adeguate nel comfort e nella sicurezza. L’investimento complessivo è stato di oltre un - facebook.com facebook Italy In Naples’ Rione Sanità, the “Sport di Tutti - Quartieri” project has ended after two years, reaching children, youth and women with free sport. Boxing, judo and women’s courses showed sport’s power for inclusion and community care. buff.ly/tTkA4t6 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.