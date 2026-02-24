Patto camorra-‘ndrangheta calabrese | blitz all’alba a Scampia contro i Vanella-Grassi

Le forze dell’ordine hanno effettuato un'operazione all’alba a Scampia, scaturita da un’indagine sulla collaborazione tra camorra e ’ndrangheta calabrese. Le verifiche mirano a smantellare un presunto patto tra i gruppi criminali che avrebbe favorito attività illecite nella zona. Durante il blitz, sono state eseguite diverse perquisizioni e arresti preventivi. Le autorità continuano a monitorare gli sviluppi di questa inchiesta, che coinvolge anche alcuni soggetti ritenuti vicini alle famiglie criminali.

© Teleclubitalia.it - Patto camorra-‘ndrangheta calabrese: blitz all’alba a Scampia contro i Vanella-Grassi

Blitz all’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi. Sono ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Camorra, blitz a Scampia contro il clan Vanella-GrassiLe forze dell'ordine hanno arrestato diversi sospetti legati al clan camorristico Vanella-Grassi, dopo un'operazione condotta a Scampia. Colpo alla camorra a Scampia, colpiti il clan Vanella-Grassi e ‘ndrangheta: arresti e perquisizioniUn’operazione antimafia ha portato all’arresto di diversi sospetti e a perquisizioni nel quartiere Scampia, causa di un’intensa attività di polizia.