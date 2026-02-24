Bimbo col cuore bruciato la madre Patrizia Mercolino in Procura con l' audio di Guido Oppido in una chiavetta

Patrizia Mercolino ha portato in Procura un audio di Guido Oppido, registrato su una chiavetta, per contestare le decisioni del Monaldi. La madre del bambino con il cuore bruciato spera di ottenere chiarezza sulle cure ricevute e sulle richieste di intervento. L'audio rivela conversazioni sulla possibilità di un trapianto, che Mercolino desidera approfondire. La sua azione segna l'inizio di una battaglia legale per fare luce sulla vicenda.

Patrizia Mercolino in Procura Accompagnata dall’avvocato Francesco Petruzzi, Patrizia Mercolino ha chiesto di essere ascoltata dal pm Giuseppe Tittaferrante. Secondo quanto riferito dalle agenzie, l’audio consegnato in Procura riguarda il momento in cui alla donna venne comunicato l’esito del consulto di esperti che aveva considerato il bambino non trapiantabile. Nella foto: Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico. In quella circostanza, Patrizia Mercolino avrebbe chiesto al medico come mai, fino alla sera precedente, il piccolo Domenico fosse stato invece ritenuto trapiantabile. L’audio contenuto nella chiavetta Nella chiavetta consegnata al pm è contenuto l’audio di un colloquio del 18 febbraio in cui il chirurgo spiega alla madre di averla rassicurata il giorno prima sulla possibilità di un nuovo trapianto “solo per disperazione“, come riporta Ansa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull'intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall'inizio i problemi sorti durante l'operazione.

Il bambino di due anni e mezzo con il cuore gravemente ustionato ha subito un peggioramento delle sue condizioni, portando alla sospensione delle terapie.

