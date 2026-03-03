Durante il trapianto, nelle chat degli infermieri sono stati condivisi nuovi dettagli sulla morte di un bambino con il cuore bruciato. In uno scambio di messaggi, si afferma che nessuno ha voluto intervenire per il bambino. Le conversazioni rivelano le comunicazioni tra il personale sanitario riguardo ai fatti accaduti in quella fase dell’intervento.

Nuovi sviluppi nella vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo col “cuore bruciato”, morto lo scorso 21 febbraio. Nelle chat private al vaglio degli inquirenti, gli infermieri parlano della vicenda e commentano il comportamento del cardiochirurgo Guido Oppido che – si legge – non aveva voluto nessuno con sé durante l’intervento. Bimbo col cuore bruciato, le novità Ci sono diverse chat tra gli infermieri agli atti dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. In esse i sanitari discutono di quanto stesse accadendo all’ospedale Monaldi di Napoli, del cuore che era arrivato da Bolzano e del trapianto che non ha portato agli esiti sperati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato, chat degli infermieri su Guido Oppido durante il trapianto: "Non ha voluto nessuno"

Leggi anche: Guido Oppido si difende sul trapianto del bimbo col cuore bruciato, "ho fatto tutto bene e non merito questo"

Bimbo col cuore bruciato, Guido Oppido sospeso non collabora e cresce la tensione al MonaldiMentre vanno avanti le indagini sul caso del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto il 21 febbraio dopo un lungo calvario, cresce la...

Una raccolta di contenuti su Guido Oppido

Temi più discussi: Guido Oppido si difende sul trapianto del bimbo col cuore bruciato, ho fatto tutto bene, sono una vittima; Le testimonianze shock: 'Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda; Domenico morto a Napoli, il dottore che l'ha operato: Abbiamo lottato ogni secondo. È un giorno molto doloroso; Domenico e il cuore bruciato: l'incredibile catena di errori, l'incidente in sala operatoria e le 2 ore fatali dietro la morte del bambino di Napoli.

Guido Oppido si difende sul trapianto del bimbo col cuore bruciato, ho fatto tutto bene, sono una vittimaGuido Oppido in tv: Sono la vittima, ho fatto tutto bene. La versione del cardiochirurgo che ha operato il bimbo con il cuore bruciato ... virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, la madre risponde al chirurgo Guido Oppido: L'unica vittima è mio figlioLa madre del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto all'ospedale Monaldi di Napoli, ha risposto a quanto detto dal chirurgo Guido Oppido. virgilio.it

Caso Domenico, le parole del cardiochirurgo del Monaldi: indignazione per le sue dichiarazioni. Dopo la morte del piccolo Domenico, due anni e mezzo, il cardiochirurgo dell’Ospedale Monaldi di Napoli, Guido Oppido, ha rilasciato un’intervista in cui si è dife - facebook.com facebook

Guido Oppido in tv: "Sono la vittima, ho fatto tutto bene". La versione del cardiochirurgo che ha operato il bimbo con il cuore bruciato a Napoli x.com