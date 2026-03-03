Biathlon l’Italia femminile a Kontiolahti è salita sul podio 10 volte ma ha solo 1 vittoria!

L’Italia femminile di biathlon ha salito il podio dieci volte durante la tappa di Kontiolahti, ottenendo una sola vittoria. La Coppa del Mondo di biathlon riprende dopo i Giochi olimpici di Anterselva e si concentra sulla fase finale della stagione 2025-26, che si svolge interamente nel Nord Europa. La competizione vede atlete di diversi Paesi impegnate nelle varie discipline.

La Coppa del Mondo di biathlon riparte dopo i Giochi olimpici disputati sulle nevi di Anterselva. È il momento della fase finale della stagione 2025-26, che si terrà interamente nel Nord Europa. La terz’ultima tappa dell’inverno andrà in scena a Kontiolahti. La località finlandese torna a ospitare il massimo circuito nel mese di marzo dopo esattamente un quadriennio. Difatti, in tempi recenti, era stata sempre collocata tra novembre e dicembre. Il pregio dell’impianto è quello di essere duttile, potendo garantire condizioni pienamente invernali anche agli estremi temporali dell’annata agonistica. Nel poligono situato in Carelia, dunque nella parte orientale della Finlandia, si sono già tenute 45 gare femminili di primo livello, tutte valevoli per la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

