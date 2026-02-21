Inter +10 sul Milan | vittoria al Lecce ma scudetto ancora in salita

L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Lecce, grazie a un gol decisivo nei minuti finali. La squadra nerazzurra ha colpito al momento giusto, rafforzando il suo vantaggio di 10 punti sul Milan. Tuttavia, la corsa allo scudetto resta aperta, perché il campionato è ancora lungo e le avversarie continuano a credere nel recupero. La vittoria dà fiducia, ma l’Inter sa che deve mantenere alta la concentrazione.

Inter, una vittoria che fa morale ma non illude: la Serie A è ancora una sfida aperta. L'Inter ha consolidato la sua leadership in Serie A con una vittoria significativa ottenuta sul campo del Lecce, sabato 21 febbraio 2026. Il match, terminato con il risultato di 2-0 in favore dei nerazzurri grazie alle reti di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji, proietta la squadra di Chivu a un vantaggio di dieci punti sul Milan in classifica. Un risultato che, tuttavia, non deve indurre a facili ottimismi, come sottolineano diversi analisti del panorama calcistico. La partita, disputata al Via del Mare, ha rappresentato un banco di prova importante per l'Inter, desiderosa di ritrovare il ritmo e la solidità dopo un periodo di risultati altalenanti, come evidenziato dalle recenti sfide affrontate in ambito europeo.