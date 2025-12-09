Uso le app di incontri Un danese mi piaceva ma ero ‘sottona’ Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata così mi ha lasciata perdere | lo rivela Arisa

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025

Arisa è stata ospite al podcast di Alessandro Cattelan “Supernova”. La cantante, che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo 2026, ha confessa di usare la tecnologia per conoscere nuove persone: “Uso le app d’incontri, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno”. L’app scelta dall’artista è Raya. Cattelan per spiegare meglio agli ascoltatori del suo podcast di cosa si trattasse ha riassunto così: “È una sorta di Tinder, ma un po’ più riservato. Con il suo vero nome Rosalba Pippa ha iniziato a esaminare diversi profili: “Dopo un po’ mi scoccio. Chatto più con stranieri e mantenere la conversazione in inglese è difficile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

