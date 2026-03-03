Benevento donna presa a fucilate dall' ex marito | aveva dimenticato di dare lo zaino al figlio

Una donna è stata ferita con un fucile dall'ex marito a Benevento, dopo che aveva dimenticato di consegnare lo zaino al figlio. La vittima è stata colpita da tre proiettili ed è ora fuori pericolo. Il tribunale ha richiesto una consulenza sui messaggi scambiati tra i due. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ha estratto il fucile e aperto il fuoco contro la ex moglie perché aveva dimenticato di dare la cartella al figlio 12enne per andare a scuola. Sarebbe questo l'incredibile motivo dietro al tentato femminicidio aggravato di una 46enne, avvenuto il 2 febbraio a Paduli nel Beneventano. L'uomo, 46enne, era stato immediatamente fermato e si trova in carcere. La donna è ora fuori pericolo dopo essere stata colpita da diversi proiettili., A raccontare la dinamica degli spari è stato lo stesso indagato. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, il 38enne aveva trascorso il weekend con il maggiore dei due figli, di 12 e 9 anni. La domenica sia il genitore che il minore avevano cercato ovunque dove fosse lo zaino di scuola, che il bambino avrebbe dovuto usare la mattina seguente, ma non ne hanno trovata la minima traccia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

