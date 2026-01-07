Vuole dare fuoco alla moglie il figlio nasconde l' accendino | aveva cosparso la donna di benzina E' accaduto in provincia di Venezia

In provincia di Venezia, un uomo ha aggredito e minacciato di morte la moglie, tentando di darle fuoco versandole benzina addosso. Il figlio, che ha nascosto l’accendino, ha evitato il peggio. L’episodio si è svolto in un contesto di tensione familiare, con l’uomo che ha anche cosparso la benzina sul pavimento della cucina. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare la situazione.

Prima l’ha aggredita prendendola a spintoni, poi l’ha minacciata di morte. Quindi ha tentato di passare alle vie di fatto, cospargendola di benzina che ha versato anche sul pavimento della cucina. Non è riuscito ad appiccare il fuoco perché il figlio di quindici anni, vedendo quello che succedeva, ha nascosto l’accendino. E anche perché, nel frattempo, la donna è riuscita a chiamare i Carabinieri.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

