Donna uccide pitbull a coltellate il cane aveva aggredito il marito e non mollava la presa

Una donna ha ucciso un pitbull a coltellate per proteggere il marito, rimasto vittima di un’aggressione da parte del cane all’interno della loro abitazione a Roma. L’episodio si è verificato nella notte, quando il pitbull ha aggredito il proprietario, che ha cercato di difendersi con l’aiuto della moglie. La vicenda solleva questioni sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza in ambito familiare.

Ha ucciso un pitbull a coltellate per difendere il marito. L’uomo è stato aggredito la scorsa notte dal proprio cane all’interno della sua abitazione a Roma. L’assalto da parte dell’animale è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento ed è stato segnalato al numero di emergenza 112, facendo scattare l’intervento dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, l’uomo si trovava in casa quando il cane lo avrebbe improvvisamente attaccato. La situazione è apparsa subito grave: l’uomo sarebbe rimasto bloccato dalla morsa dell’animale e non sarebbe riuscito a liberarsi da solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna uccide pitbull a coltellate, il cane aveva aggredito il marito e non mollava la presa Leggi anche: Pitbull aggredisce il padrone: la moglie uccide il cane e coltellate e lo salva Leggi anche: Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane a coltellate e lo salva Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pitbull attacca il suo padrone in casa: la moglie uccide il cane a coltellate e lo salva - Tragedia nella provincia di Roma dove un cane ha aggredito il padrone: per salvargli la vita, la moglie si è vista costretta ad accoltellare e uccidere ... fanpage.it

Il marito aggredito dal suo pitbull, la moglie lo uccide a coltellate: sequestrata l’arma - Non ha visto alternative per salvare la vita del marito una donna che è stata costretta a uccidere il pitbull di famiglia, mentre stava aggredendo l’uomo nella loro abitazione vicino Roma. open.online

Pitbull aggredisce il padrone: la moglie uccide il cane a coltellate e lo salva - L'uomo è stato attaccato dall'animale ed è riuscito a divincolarsi soltanto grazie all’intervento della consorte. today.it

