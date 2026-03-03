Benevento-Catania un bel pasticcio | l’Onms rinvia al Casms le valutazioni sulla gara ora ritenuta a rischio

La partita tra Benevento e Catania è stata rinviata al Casms, che dovrà valutare se la gara rappresenti un rischio. L’Organismo nazionale per le manifestazioni sportive (Onms) ha inviato la questione, ma non ci sono ancora decisioni definitive. La situazione rimane in sospeso e richiede ulteriori approfondimenti prima di poter avere una risposta ufficiale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La questione è ancora in itinere e poco chiara, ma non può che aver destato grande clamore la decisione dell’ Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive adottata oggi di demandare al Casms le valutazioni per individuare l’adozione di adeguate misure di rigore in vista di Benevento-Catania in programma giovedì al “Vigorito”. Ma c’è di più perché contestualmente l’Onms ha invitato la Lega Pro ad interessare la società organizzatrice (il Benevento, ndr) a non fare avviare la vendita dei tagliandi. Un bel pasticcio considerando che i tagliandi dei quali si parla sono di fatto esauriti e da Catania arriveranno 1400 tifosi che hanno acquistato i tagliandi dopo il via libera avuto la settimana scorsa dallo stesso organo che non aveva evidenziato criticità da approfondire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

